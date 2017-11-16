Bostanlı'dan Tramvay Teşekkürü

Bostanlı Esnaf, Sanayici, İşadamları Derneği (BESİAD) yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Karşıyaka Tramvayı için teşekkür etti. Yaratılmaya çalışılan spekülasyonlara rağmen tramvay projesinden son derece memnun olduklarını belirten BESİAD Başkanı Ali Akdaş, projenin yararının gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kısa adı BESİAD olan Bostanlı Esnaf, Sanayici, İşadamları Derneği'nin Ali Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Göreve gelmeleriyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine büyük ağırlık verdiklerini söyleyen Akdaş, bu anlamda Süt Kuzusu gibi örnek bir proje yürüten Büyükşehir Belediyesi'ni örnek aldıklarını dile getirdi. Bölgede yaşayan ve faaliyet gösteren esnaf ve sanayicilerin temsilcisi olarak tramvay projesinden de son derece memnun olduklarını vurgulayan BESİAD Başkanı, "Tramvay projesi çok speküle edilmeye çalışıldı. Ancak zaman içinde faydası daha iyi anlaşılmaya başladı. Bizce tramvay modern hayatın vazgeçilmez unsuru. İşimize ve evimize giderken düzenli olarak kullanıyoruz" diye konuştu.



Her geçen gün yolcu sayısı artıyor



Başkan Aziz Kocaoğlu ise Karşıyaka Tramvayı'nı Ata Sanayi ve Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlayarak kentin kuzeyinin kendi içinde hareketliliğini sağlamış olacaklarını ifade etti. Günlük 25-30 bin yolcu kapasitesine ulaşan tramvayın kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Konak Tramvayı'nın da hizmete girmesiyle raylı sistemle taşıdığımız yolcu sayısı 750-800 bine çıkacak. Böylece bu sayıdaki yolcuyu taşıyabilecek en az 1200 otobüsün trafiğe çıkmasının da önüne geçmiş olacağız" dedi. - İZMİR