Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması yapıldı

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:27

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağmurlu havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

"Dere temizlik çalışmaları önemli"

Bostanlar Mahalle Muhtarı Şerife Korkmaz, "Dere temizlik çalışmaları hem yol güvenliği, hem de taşkın sıkıntısına karşı büyük önem arz ediyor. Yapılan çalışmadan memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler