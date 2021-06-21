Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor

Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Bostanlar Mahallesi'nde üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşımının sağlanması için yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Bostanlar Mahallesi'nde üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşımının sağlanması için yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışması yaparak üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bostanlar Mahallesi'nde yol açması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Yol yapım çalışmasıyla ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Mahalle sakinlerinden Bayram Keskin, "Belediyemiz çalışıyor. Yolumuzu yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" derken, Mustafa Yağmur ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, "Güzel bir hizmet. Şu andaki yol çalışmalarından dolayı ulaşım kolaylaştı. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz." şeklinde ifade etti. - MANİSA

Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor
Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Hande Ataizi Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:17:21. #1.16#

title