Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

- Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği eğitim köşkünün açılacağı belirtildi.

06.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:33

- Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği eğitim köşkünün açılacağı belirtildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi'nde belediye tarafından 'Eğitim Köşkü' açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, açılacak eğitim köşklerinin kadınlar, gençler ve öğrenciler için çok kıymetli olacağını belirterek, "Bostaniçi Mahallesi, ilçemizin en büyük ve en kalabalık mahallerinden. Buraya hizmet götürmek, gençlerimizi düşünmek ve eğitimlerine katkı sunmak zorundayız. İlçemizin hiçbir yeri kötü bir şekilde, hizmetten uzak bir şekilde anılsın istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezleri açıyoruz. Bostaniçi eğitim merkezinde kadınlara, gençlere psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bunun yanında farklı kurslarımızda bulunacak. İlk etapta el işi, mutfak sanatları, kuaförlük ve okuma yazma kursları açmayı planlıyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlere sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla kadınlarımız, gençlerimiz belki iş kurabilecekler. Bu işlerle gelir elde edecekler" dedi.

"Psikososyal destek, rehberlik hizmeti ve sosyal aktivite olacak"

Eğitim merkezinde son teknolojinin olduğu kameraların kullanılacağı, elektrik gittiğinde bile kameraların aktif bir şekilde kayıt yapabileceği, güvenlik önlemlerine önem verileceğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Eğitim merkezimizde matematik, fen, İngilizce kursları olacak. Öğrenciler burada ders çalışabilecek. Resim, müzik kursları bulunacak. Öğrencilerimize psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bostaniçi'nde kalabalık aileler bulunuyor, birçok çocuk kendi evinde rahat ders çalışamıyor. Evler sobalı, kış aylarında öğrencilerimizin ders çalışma ortamları sıkıntılı oluyor. Bu eğitim merkezi sıcak ve nezih olacak. Sürekli açık bir etüt salonumuz bulunacak. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışacağız. Açacağımız kurslardaki eğitmenler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden görevlendirilen hocalar olacak. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik ders çalışma alanları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; ilçedeki kadınların, gençlerin ve öğrencilerin yılın 12 ayı kullanabileceği eğitim merkezinin özellikleri tek tek sıralandı. Açıklamada, "Eğitim köşkünün iki giriş olacak. İki katlı yapının zemin katı kadınlara, birinci katı da gençlere, öğrencilere hizmet verecek. Eğitim merkezinde 4 derslik ve 4 atölye bulunacak. 18'er kişilik iki atölye ile 20'er kişilik iki atölye ile toplamda 4 atölyenin bulunduğu iki katta 160 kişi eğitim alabilecek. Lavabo, mutfak, engelli rampası ile wc, eğitmen ve yönetici odasının bulunduğu merkezde el işi, mutfak sanatları ile rehberlik eğitimi, psikososyal destek ve okuma yazma kursları ile birçok alanda eğitimler verilecek. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapılacak" denildi.

Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Murat Kurum Saruhan Oluç Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Reynmen Zeki Müren İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Cüneyt Çakır Bülent Uygun İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 17:34:08. #1.15#
title