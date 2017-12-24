İSTANBUL-EK) Bostancı Sahili'nde vatozlar karaya vurdu

Balıkçılar manzara karşısında şaşkına döndü İSTANBUL - Bostancı sahili boyunca vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu. Karaya vuran canlılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bostancı Sahili'nden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar şok bir manzarayla karşılaştı. Balıkçılar vatoz ve çok sayıda farklı deniz canlısının karaya vurduğunu gördü. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. Uzmanlar deniz suyunun aşırı soğuması nedeniyle bu olayın yaşanacağı ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili araştırma devam ediyor. Öte yandan karaya vuran vatoz ve diğer canlılar da cep telefonuyla kaydedildi.