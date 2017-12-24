Deniz Suyu Soğudu, Vatozlar İstanbul Bostancı'da Karaya Vurdu

Bostancı sahili boyunca vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu. Karaya vuran canlılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Bostancı Sahili'nden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar şok bir manzarayla karşılaştı. Balıkçılar vatoz ve çok sayıda farklı deniz canlısının karaya vurduğunu gördü. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.

DENİZ SUYUNUN SOĞUMASI NEDENİYLE KARAYA VURMUŞ OLABİLİR

Uzmanlar deniz suyunun aşırı soğuması nedeniyle bu olayın yaşanacağı ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili araştırma devam ediyor. Öte yandan karaya vuran vatoz ve diğer canlılar da cep telefonuyla kaydedildi.