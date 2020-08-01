Bostancı Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi ÇEVİK Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kadıköy'de devriye gezdi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÇEVİK Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kadıköy'de devriye gezdi. Vatandaşlar ve çocuklar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde devriye gezdi. İstanbullulara maske ve sosyal mesafe uyarıları yapan polislere sahilde vakit geçiren vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Devriye gezen bir atlı polis, "Bizler halkın güvenliği ve sağlığı için sahil boyu devriye atıyoruz özellikle bayram süresince. Bu şekilde insanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan bir vatandaş, "Evde biraz sıcaktan bunaldık malumunuz. Sahilde sosyal mesafeye dikkat edip oturmak istedik. Bu arada atlı polislerimizi gördük. Hakikaten güven telkin ediyorlar. Devamlı gezmeleri insana bir huzur veriyor. Tabi her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de olması güzel bir şey" dedi.

Kaynak: DHA