BOSTANCI SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
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BOSTANCI SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN İSTANBUL-DHA KADIKÖY Bostancı Sahili'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ve ToplumDestekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

13.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:54

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN İSTANBUL-DHA KADIKÖY Bostancı Sahili'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ve Toplum

Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Sahildekiler atlı polislere ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Sahilde yürüyüş ve piknik yapan İstanbullular, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri hem atları sevdi, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

BOSTANCI SAHİLİ'NDE ATLI BİRLİKLERDEN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: DHA

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