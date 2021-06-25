Bostancı Mahallesine yeni sondaj
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Bostancı Mahallesine yeni sondaj

Bostancı Mahallesine yeni sondaj
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı mahallesinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayabilmek adına yeni sondaj kuyusu çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı mahallesinde yeni sondaj kuyusu çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. MASKİ Kırkağaç İlçe Şefi Fahri Dinçer, mahalle muhtarı Mehmet Tarlacı ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti.

"Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömürler versin"

Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, mahallesinde 30 yıl öncesinden açılmış 2 adet sodaj kuyusu olduğunu, ama bu kuyuların son dönemlerde özellikle yaz mevsimlerinde mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayamadığını belirtti. Muhtar Tarlacı, "İçme suyu ihtiyacımızdan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk. Sağ olsunlar sorunumuza kayıtsız kalmayıp bize yeni bir sondaj kuyusu açtılar. Yeni kuyumuz kullanıma alındıktan sonra mahallemize yeterli miktarda içme suyu sağlanacaktır. Sadece bu konuda değil daha birçok konuda Büyükşehir Belediyemizin mahallemize hizmetleri oldu. Mahallemizin neresine bakarsanız bakın Büyükşehirden izler görebilirsiniz. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e mahalle halkım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah Başkanımıza uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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