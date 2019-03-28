Bostancı: "Dünyanın Geleceğinde Türkiye Var" - Düzce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Kesinlikle dünyanın geleceğinde Türkiye var. Türkiye kudretli bir ülke olacak." dedi.

Bostancı, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, mobilya üretimi yapan bir fabrikayı ziyaretinde konuşan Bostancı, Türkiye'de nüfus ve hane sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Türkiye'nin nüfusu genç doluğunu dile getiren Bostancı, "Ortalama yaşımız yakınlarda 29 idi, şimdi 31'e çıkmış. Biz de hafif hafif ülke olarak yaşlanıyoruz ama henüz 31'deyiz. Almanya'nın ortalama yaşı 47, bizden hayli yaşlı. İngiltere, Fransa, İtalya, bunlardaki ortalama yaş 42. Avrupa yaşlanıyor, yükselen dünya, Asya, Çin, Japonya, Kore, orada inanılmaz bir potansiyel doğuyor. ve kesinlikle dünyanın geleceğinde Türkiye var. Türkiye kudretli bir ülke olacak." ifadesini kullandı.

Bostancı, Türkiye'nin istikbali parlak bir ülke olacağını aktararak, "Bu iş hem halkın çabası hem de siyasetin mihmandarlığıyla olacak. Dünyanın geleceğine bakacaksın, içeride ekmeği nasıl büyütürüm diye hesabını yapacaksın. Türkiye nasıl her gün bir adım daha ileriye gider, bütün siyasetini bunun üzerine kuracaksın. Biz bunu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ve güvendiğini anlatan Bostancı, "İnsanlar 'Bu adama güvenilir, bu adamla birlikte yol yürünür' diyor. Bunu sadece AK Parti'ye oy verenler demiyor, emin olun, muhalifler de biliyor bunu. Yani Türkiye'de insanlar, bütün insanları düşünün, bir uçurumun kenarında olsalar, liderleri de koyun kenara, aşağıya doğru düşerken hangi lidere yapışırlar, güvenebilecekleri adam kim olur? Recep Tayyip Erdoğan olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA