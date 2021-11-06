Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu - Haberler
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Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle Adalar Şehir Hatları vapur seferleri bir süre iptal edildi.

İSTANBUL (DHA) - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle Adalar Şehir Hatları vapur seferleri bir süre iptal edildi. Adalara gitmek isteyenler motor iskelesi önünde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da etkisini gösteren sis nedeniyle denizde görüş mesafesi azaldı. Şehir Hatları İstanbul Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle vapur seferlerinin yapılamadığını bildirdi. Bu nedenle Adalar'a gitmek isteyenler, Bostancı'da bulunan özel motorların sefer düzenlediği iskelede yoğunluk oluşturdu. Buradakiler uzun süredir beklediklerini söyledi.Yaklaşık 1 saattir beklediğini söyleyen Nedim Berker, "Adalara gideceğiz. Haber geldi şimdi. Seferler başlayacakmış" diye konuştu. Cemil Güneş, "Sabahtan beri bekliyoruz. Sis bizi buldu. Seferler şimdi başladı." dedi. Yolcular, aksamalı olarak düzenlenen seferlerde gelen motora binerek Adalar'a hareket etti.


Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

Bostancı'daki Adalar İskelesi'nde 'sis' yoğunluğu

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