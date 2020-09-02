BOSTANCI'DA NAGEHAN BIYIKLI'YI DARP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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BOSTANCI'DA NAGEHAN BIYIKLI'YI DARP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

KADIKÖY Bostancı'da evine dönmek için taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

02.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:39

KADIKÖY Bostancı'da evine dönmek için taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nin girişinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanında ayrıldıktan sonra taksiye binmek üzere bekleyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, önce hakarete sonrasında ise saldırıya uğradı. Polise giderek şikayetçi olan Bıyıklı, yanında bulunan 3 bin lira nakit para, banka kartları, cüzdan ve ziynet eşyalarının darp esnasında düştüğünü söyledi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Tarık Ö. ve Ramazan S. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Tarık Ö'nün 7 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Nagehan Bıyıklı'yı darp ettiği iddia edilen Tarık Ö.'nün ifadesinde "Taksim'e gitmek üzere yola çıktım, durakta bulunan bir kadın benden şarj cihazı istedi. Ben de ona aile işletmemiz yakında olduğunu orada şarj edebileceğini söyledim. Alkollü kadın bana hakaret edince ben de darp ettim kaybolan nakit para ve ziynet eşyalarını almadım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Tarık Ö. ve Ramazan S. adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksiye binmeye çalışan Nagehan Bıyıklı'ya, 2 kişinin saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından 2 kişi kaçarken kadına taksici yardım ediyor.

BOSTANCI'DA NAGEHAN BIYIKLI'YI DARP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: DHA

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