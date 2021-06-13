Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor
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Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Güncel

Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor.

Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor

İSTANBUL - Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bostancı'daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor
Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor
Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor
Bostancı'da müsilaj temizliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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