BOSTANCI'DA MÜSİLAJ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

MARMARA Denizi'ni kaplayan müsilaj olarak da bilinen deniz salyasını temizleme çalışmaları birçok noktada devam ediyor.

MARMARA Denizi'ni kaplayan müsilaj olarak da bilinen deniz salyasını temizleme çalışmaları birçok noktada devam ediyor. Çalışmaların biri de Bostancı İDO İskelesi'nde yapılıyor. Deniz yüzeyindeki müsilajların yoğunluğu dikkat çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, süzgeçlerle aldığı salyaları atık torbasına koyuyor. Toplanan müsilajların da atık tesislerinde bertaraf edileceği öğrenildi. Bostancı İDO İskelesi'nde biriken deniz salyalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. 8 Haziran'da müsilajları temizlemek için Marmara Denizi'ne kıyısı olan, 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği başlatılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı