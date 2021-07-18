Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi
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Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon - Haberler | Yerel

Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi Bostancı'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

İSTANBUL - Bostancı'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerine kask ve evrak kontrolü yapıldı.

Bostancı'da trafik ekipleri Bostancı Meydan üzerinde motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimde motosiklet sürücülerinin gerekli evraklarının tam olduğu ve kurallara uyduğu görüldü.

Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

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