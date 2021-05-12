Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü

- (Özel) Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü İstanbul Bostancı'da bir motosiklet sürücüsü virajı alamayıp kaza yaptı.

- (Özel) Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü

İSTANBUL - İstanbul Bostancı'da bir motosiklet sürücüsü virajı alamayıp kaza yaptı. Kasksız olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz gün saat 10.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. P. idaresindeki 34 DC 5863 plakalı motosiklet, D-100 karayolu yönünden Bostancı köprü istikametine seyir halindeyken sürücünün virajı alamaması nedeniyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle M. P. yola savruldu. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ki M.P'nin kasksız olduğu ve kaskının motorun arkasında olduğu öğrenildi. Kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı M.P.'nin müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE