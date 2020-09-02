BOSTANCI'DA KADINI DARP EDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BOSTANCI'DA KADINI DARP EDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kadıköy Bostancı'da evine dönmek için taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

02.09.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:40

Kadıköy Bostancı'da evine dönmek için taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nin girişinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanında ayrıldıktan sonra taksiye binmek üzere bekleyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, önce hakarete sonrasında ise saldırıya uğradı. Polise giderek şikayetçi olan Bıyıklı, yanında bulunan 3 bin lira nakit para, banka kartları, cüzdan ve ziynet eşyalarının darp esnasında düştüğünü söyledi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Tarık Ö. ve Ramazan S. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Tarık Ö'nün 7 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Nagehan Bıyıklı'yı darp ettiği iddia edilen Tarık Ö.'nün ifadesinde "Taksim'e gitmek üzere yola çıktım, durakta bulunan bir kadın benden şarj cihazı istedi. Ben de ona aile işletmemiz yakında olduğunu orada şarj edebileceğini söyledim. Alkollü kadın bana hakaret edince ben de darp ettim kaybolan nakit para ve ziynet eşyalarını almadım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Tarık Ö. ve Ramazan S. adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksiye binmeye çalışan Nagehan Bıyıklı'ya, 2 kişinin saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından 2 kişi kaçarken kadına taksici yardım ediyor.

BOSTANCI'DA KADINI DARP EDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Donald Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Wilma Elles Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Şenol Güneş Erkan Kamat Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Doğum Düğün
Şu an buradasınız: BOSTANCI'DA KADINI DARP EDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 16:47:59. #1.14#
title