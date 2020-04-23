BOSTANCI'DA 23 NİSAN EVLERDE KUTLANDI BOSTANCI'DA 23 NİSAN EVLERDE KUTLANDI (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Bostancı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi'nin TIR'ı, orkestrayla sokaklarda gezerek müzik çaldı.

BOSTANCI'DA 23 NİSAN EVLERDE KUTLANDI (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Bostancı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi'nin TIR'ı, orkestrayla sokaklarda gezerek müzik çaldı. Vatandaşlar, çalınan müzik ve marşlara evlerinden eşlik ederek Türk Bayrağı salladı.

Kadıköy Belediyesi'nin Bostancı'da düzenlediği etkinlikte kırmızı beyaz renkli balonlar taşıyan TIR Sokak aralarında gezdi. Orkestrayla birlikte gezen TIR'da marşlar çalındı. Vatandaşlar camlara çıkarak marşlara eşlik etti ve Türk Bayrağı salladı. Kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Renkli anlara sahne olan etkinlik drone tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA