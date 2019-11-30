Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli
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Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

30.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:01
Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli
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