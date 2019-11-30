Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli

30.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:01

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İHA