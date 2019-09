Bostanbaşı mahallesinin ulaşım ağı güçlendiriliyor

15.09.2019 14:24

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta tüm bölgelerdeki ulaşım ağının standartını yükseltmek, araç ve yaya trafiğinin akıcı ve hızla olması adına yol yenileme ve yol genişletme çalışmalarına farklı bir önem verdiklerini söyledi.



Bostanbaşı mahallesinin farklı cadde ve sokaklarında devam eden yol genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a mahalle sakinleri büyük bir ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri, yolların düzeltilmesi ve sıcak asfalt serimi ile daha kaliteli alanlara kavuştuklarını ifade ederken, Mahalle Muhtarı Faik Özbay ise, mahalleye getirilen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.



Halkın talep ve ihtiyaçlarını gidermek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ve sürekli hizmet üreten bir anlayışa sahip olduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, gerçekleşen hizmetlerden mahalle sakinlerinin memnun kalmasından ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade etti.



Yeşilyurt Belediyesinin her alanda örnek hizmetlerde bulunduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm bölgelerdeki araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek adına geride bıraktıkları 5 yıllık dönemde devasa yatırımlar yaptıklarını söyledi. 2014 ile 2019 yılı arasında ki büyük değişimin Yeşilyurt'un yakaladığı gelişim seviyesini ortaya koyduğunu dile getiren Çınar, "Vatandaşlarımıza karşı asla mahçup olmadık, olmayacağız, bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini gerçeğe dönüştürdük. Yeni dönemde de aynı anlayışla çalışarak verdiğimiz sözlerden daha fazlasını halkımıza ulaştırmak için hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü biz işimizi aşk ve sevdayla yapıyoruz, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bostanbaşı mahallemizde ilçemizin en hızla gelişen, değişime uğrayan bölgelerin başında gelmektedir. Bu bölgemizin değişim sürecini hızla sürdürmesi nedeniyle bizlerde gerek alt ve üst yapı gerekse de parklar, oyun alanları, fiziki yatırımlar ve diğer hizmetlerimizle bu değişimin daha planlı ve sağlıklı olmasına önem vermekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaklaşık bir haftadır bu caddemizin yolunu daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için yoğun bir mesai yaptı. Titiz bir çalışma neticesinde yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfalt uygulamasıyla modern bir görüntüye ulaştırdık. Gerek konutlar gerekse de iş merkezleriyle oldukça yoğun bir araç ve yaya trafiğine sahip bu bölgemizin ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ekiplerimiz buradaki yolları açtıktan sonra yolların bakım ve onarımlarını yapıyorlar. Kentimizde alt yapı hizmetleri sürdüren bütün kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışıyoruz, alt yapısı tamamlanan yolların sıcak asfaltını ya da sathi kaplamasını yaparak hizmete sunuyoruz. Bostanbaşı mahallemizin gelişim anlamında ilçemizin lokomotifi olan bölgelerin başında gelmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu gelişimin daha planlı olması adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Konfor düzeyi yüksek, niteliği güçlü, kalite standardı yüksek yollarla Yeşilyurt'umuz her geçen gün daha fazla gelişirken, yakaladığı bu değişim rüzgarıyla birlikte geleceğe artık daha güzel ve mutlu bakıyoruz. Mahalle ziyaretimiz sırasında teveccühünü ve sevgisini eksik etmeyen tüm hemşerilerimize canı gönülden şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bütün hizmetlerimiz halkımızın refah seviyesini yükseltmeye yöneliktir. Gittiğimiz her mahallede gördüğümüz bu sevgi, bizleri daha fazla hizmet üretme noktasında teşvik etmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA