BossLife dergisi Kurucusu Anıl Taşdemir, yılın genç girişimcisi ödülüne layık görüldü Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Ekonomi, marka, medya ve pek çok alanında ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede BossLife dergisi kurucusu Anıl Taşdemir'e Yılın Genç girişimcisi ödülü verildi.

BossLife dergisi kurucusu Anıl Taşdemir; "BossLife olarak daha öncesinde 6 kez ödül almak nasip oldu ama bu benim ilk şahsi ödülüm. Layık görenlere çok teşekkür ederim. 5 yıl önce çıkmış olduğum bu yolda, şu an gelinen noktada iş dünyasının en önemli dergilerinden birisi olduk. Önemli olan, dünya markaları arasında kendimize yer edinebilmekti. Pandemi süreci sonrası dijitale ciddi bir yatırım yaptık. Şimdi sınırları aşıyoruz. Bu başarı sadece benim değil, ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ve bana her daim destek olan dostlarımın da başarısıdır. Biz BossLife ailesi olarak ülkemizi dünyada gururla temsil etmeyi hedefliyoruz. Bunun için şimdi daha çok çalışacağız. Tekrar teşekkür ederim."