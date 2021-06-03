BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, kentsel dönüşüm projesi Alya Dolunay'ı satışa sundu

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, 2021 yatırımları arasında yer alan kentsel dönüşüm projesi Alya Dolunay'ı satışa sundu.

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, 2021 yatırımları arasında yer alan kentsel dönüşüm projesi Alya Dolunay'ı satışa sundu.

BOSS4 Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda yıkımı tamamlanan projenin hafriyat çalışmalarını sona erdiren şirket, projenin inşaat çalışmalarında hız kesmeden ilerledi.

Beylikdüzü Atatürk Bulvarı'nda yer alan Alya Dolunay'ın yarıdan fazlası yeşil alandan oluşuyor. Alya Dolunay, geniş daire seçenekleri ve dükkanlarıyla hem ticari hem de her kesime hitap eden konut projesi olarak dikkati çekiyor.

100 milyon TL'lik yatırımla, 5 bin 56 metrekarelik alan üzerinde 2 blokta inşa edilen projede, 3+1 ve 5+2 dubleks daire tipinde 108 daire, 12 dükkan olmak üzere 120 bağımsız bölüm yer alıyor. Daire büyüklükleri, 183 ila 357 metrekare arasında değişiyor.

24 ay sonra teslim edilecek projede daire fiyatları, 2 milyon 300 bin TL'den başlayıp 4 milyon 250 bin TL'ye kadar uzanıyor.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin yanı başında yer alan proje, civardaki alışveriş merkezleri, hastane ve eğitim kurumları ile ulaşım noktalarına yürüme mesafesinde yer alıyor.

"Yatırımcılarına kazandıran bir proje olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Alya Dolunay'ın, Beylikdüzü'nün tam merkezindeki konumu, üst düzey donanımı ve geniş yeşil alanı ile bölgedeki kentsel dönüşüm projelerine prestij getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020'nin sonunda 300 milyon TL'lik bir yatırımla start verdiğimiz 3 projemizden biri olan Alya Dolunay, ortaklığımızın prestij projelerinden biri olacak. 100 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, her yönü ile yatırımcılarına kazandıran bir proje olarak literatüre girecek. Hem ticari hem de konut projesi olarak bölgeye vizyon kazandıracağız. 3 bin 634 metrekarelik peyzaj alanına sahip geniş bahçesinin yanı sıra kapalı havuz, spor salonu, etkinlik-toplantı odası, Türk hamamı ve saunadan oluşan sosyal donatı alanları ile pandemi döneminde oluşan izole yaşam anlayışına üst düzey bir boyut getireceğiz. Bölgede geliştirilen kentsel dönüşüm projelerinden farklı olarak prestij unsurunu ön plana çıkaracağız. Projemiz, tüm unsurlarıyla yatırımcılarımızdan tam not aldı. Bunu giderek artan talepte görebiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız