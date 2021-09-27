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Bosphorus Cup'ta şampiyonluk Asterisk'in

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Bosphorus Cup'ta şampiyonluk Asterisk'in

"Boğazın Yarışı 20 Yaşında" mottosuyla, bu yıl 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Bosphorus Cup Yelken Yarışları'nda şampiyon Asterisk oldu.

"Boğazın Yarışı 20 Yaşında" mottosuyla, bu yıl 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Bosphorus Cup Yelken Yarışları'nda şampiyon Asterisk oldu.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli organizasyonlarından olan ve 23 Eylül'de başlayan Bosphorus Cup yarışları, üçüncü gün gerçekleşen Caddebostan etabıyla son buldu.

Toplamda 10 farklı ülkeden 51 teknenin ve 500'e yakın yelkencinin katıldığı yarışların sonunda şampiyon olan Asterisk ekibi Kalamış Marina'da Bosphorus Cup Trofe Kupası'nı kaldırdı.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon, bu organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın en önemli yelken yarışlarından birini yaptıklarını vurgulayan Gorbon, "Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. 20 yıl boyunca uluslararası seviyede böylesi bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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