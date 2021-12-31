Bosnalı yetkililer yeni yılda havai fişek kullanımı konusunda halkı uyardı

Bosna Hersek'te yetkililer ve uzmanlar, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve maytap kullanımının hayvanlar üzerinde yarattığı stres konusunda halkı uyarırken, çocuklar da farkındalık yaratmak için hazırladıkları broşürleri dağıttı.

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı bu gece piroteknik ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi konusunda halkı uyardı.

Bakanlık açıklamasında "Ebeveynler, çocuklarını maytap ve havai fişek gibi ürünleri almamaları konusunda uyarmalı ve gerekli ilgiyi göstermeli." denildi ve kurallara uymayanlara para cezası verileceği belirtildi.

Veteriner hekim Kenan Tabakoviç de havai fişek ve maytap gibi ürünlerin hayvanları strese sokabileceğini ve kontrolsüz hareket etmelerine neden olabileceğini söyledi.

Tabakoviç, "Normalin üzerinde miyavlama ya da havlama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hatta epilepsi gibi hastalıkları olan hayvanlarda epilepsi nöbeti de görülebilir." derken, evcil hayvan sahiplerine bu ürünlerle kutlama yapıldığı günlerde hayvanlarına normalin üzerinde ilgi göstermelerini tavsiye etti.

Dogs Trust Derneğinden yapılan açıklamada da hayvan sahiplerine, evcil hayvanlarını yüksek sesli ortamlara nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Evcil hayvanların karanlık çökmeden yürüyüşe çıkarılması ve havai fişekler atılmadan önce de karınlarının doyurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Köpeğinize ilgiyi arttırın. Ona yardımcı olun. Köpeğiniz kendisini güvende hissederse bu tür stresli olayı atlatması hızlı olacaktır. En sevdiği oyuncağını vererek ya da en sevdiği yerde oturtarak da bu süreçte ona yardımcı olabilirsiniz. Televizyonlarınızı açın, perdelerinizi kapatın ve ışıkları muhakkak açık bırakın." denildi.

Evcil köpeklerin bu tür durumlarda tepki vermesi halinde kesinlikle cezalandırılmaması gerektiğinin de altını çizen bir dernek yetkilisi, "Havai fişek patlamaları sırasında onu asla yalnız bırakmayın. Köpeğiniz korkar ve saklanırsa ortaya çıkmaya zorlamayın. Kendisini nerede güvende hissediyorsa orada kalmalı. Kapıları açıp kapatırken dikkatli olun, kaçmaya çalışabilir." diye konuştu.

Saraybosnalı 2 çocuk da konu hakkında farkındalık yaratmak için çizdikleri broşürleri şehirde vatandaşlara dağıttı.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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