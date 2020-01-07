Bosnalı Sırplardan Ortodoks Noeli'nde provokasyon

07.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:36

Bosna Hersek'te yaşayan bazı Sırp gruplar, Hazreti İsa'nın doğum günü kutlamalarında Boşnak halkına yönelik provokatif eylemlerde bulundu.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) büyük katliamların ve soykırımın yaşandığı Visegrad, Bratunac ve Srebrenitsa'da Ortodoks Noeli'ni kutlayan aşırı milliyetçi Sırp gruplar, söyledikleri şarkılarla Boşnak soykırım mağdurlarına hakaretler edip savaş suçlusu Sırplar lehine sloganlar attı.

Savaşta Boşnak sivillere yönelik birçok katliam gerçekleştiren Çetnikleri savunan Ravna Gora Hareketi isimli sivil toplum örgütü, Vişegrad şehrinde araç konvoyu düzenleyerek dini bir bayramı Boşnaklara yönelik provokasyon aracı olarak kullandı.

Benzer provokasyonlar, 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'da ve yakınındaki Bratunac'ta da yapıldı.

Srebrenitsa soykırımını inkar eden aşırı milliyetçi Sırp grupların provokasyonları, ülkedeki Boşnakların büyük tepkisini çekti.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Boşnak başkan yardımcısı Ramiz Salkic, yaptığı açıklamada, Srebrenitsa, Bratunac ve Visegrad'da yaşananların bölgede yaşayan Boşnakların güvenliğine dair doğrudan tehdit olduğunu vurguladı.

Savaşta tecavüze uğramış kadınların haklarını savunan Savaşın Kadın Mağdurları Derneği Başkanı Bakira Hasecic ise dini bir bayramda yapılan bu provokasyonları kınadığını belirterek, soykırımı inkar eden, savaş suçlularını öven, dini ve etnik temelli nefreti yayan kişilerin cezalandırılmasını öngören bir yasanın acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bu eylemleri yapanların dini değerlere saygısı olmayan, kötü niyetli kişiler olduğunu kaydeden Hasecic, "Onların yaptıklarını normal hiçbir insan yapmaz. En acı olanı da tüm bunları yapanların, savaşta çocuk yaşta olan insanlar olması." dedi.

Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, son olarak geçen yılki Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

Kaynak: AA