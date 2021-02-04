Bosnalı Sırp lider Dodik "ikona meselesi" hakkında savcılığa ifade verdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Bosna Hersek ziyareti sırasında hediye edilen ve Ukrayna'ya ait olduğu öne sürülen tarihi ikona hakkında savcılığa ifade verdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Bosna Hersek ziyareti sırasında hediye edilen ve Ukrayna'ya ait olduğu öne sürülen tarihi ikona hakkında savcılığa ifade verdi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sırp lider Dodik'in ikona meselesi ile ilgili ifade verdiği doğrulanırken, ifadenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Savcılıkta yaklaşık bir saat kalan Dodik, Ukrayna'dan yasa dışı yollarla getirildiği iddia edilen tarihi ikonanın eline nasıl ulaştığına dair daha önce yaptığı açıklamada, ikonanın Ukrayna'da yaşayan Banja Lukalı bir aileye ait olduğunu ve bu aile tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etmişti.

Bosna Hersek Savcılığı hediye ikona hakkında inceleme başlatmıştı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Başkanı Dodik, 14-15 Aralık 2020'de Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov'a tarihi bir ikona hediye etmiş, fotoğrafların basına yayınlanmasının ardından Ukrayna'nın Saraybosna Büyükelçiliği söz konusu ikonanın kendilerine ait olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna makamları, yaklaşık 300 yıllık ikonanın Lugansk bölgesine ait olduğunu ve üzerindeki mühürden bunun görülebileceğini belirtirken, yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar üzerine Bosna Hersek Savcılığı da inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin