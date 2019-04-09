Bosnalı Öğrenciler Türkiye'yi Daha Yakından Tanıyacak

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden üniversite öğrencileri, bir hafta boyunca Edirne, İstanbul ve Çanakkale'yi gezerek Türk tarihini ve Türkiye'yi daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek tarafından organize edilen gezi kapsamında, aralarında Türkiye'ye hiç gitmeyenlerin de bulunduğu 33 kişilik grup, Edirne, İstanbul ve Çanakkale'deki önemli eserleri yerinde görecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği önünde toplandıktan sonra otobüsle Türkiye'ye hareket eden öğrencileri, Büyükelçi Haldun Koç uğurladı.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Şeçeroviç Kaşlı, burada yaptığı açıklamada, böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bosnalı gençlerin Türkiye'yi daha yakından tanımasını hedefleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Bosna Hersek'in dört bir yanından öğrencileri bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu belirten Kaşlı, "Bu onların da birbirini tanıması, birbiriyle kaynaşması için fırsat." diye konuştu.

Kaşlı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının projenin hayata geçirilmesinde başından itibaren desteğini esirgemediğini vurgulayarak ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve UID Genel Başkanı Bülent Bilgi'ye destekleri için teşekkür etti.

Gençlerin yüzündeki mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Kaşlı, "En başından beri projelerimizin odağında milletimizin, ülkemizin ve özellikle gençlerimizin iyiliği var. Bu ve benzeri projelerle Türkiye-Bosna Hersek dostluğunun güçlendirilmesine de katkı sağlamak istiyoruz. İki ülke arasındaki dostluğu, bu gençler sürdürecek." dedi.

Öğrenciler Edirne'de Selimiye Camisi, Mecidiye Köprüsü, Sarayiçi, Çanakkale'de Çanakkale Şehitliği, Çimenlik Kalesi ve Aynalı Çarşı'yı, İstanbul'da ise Sultan Ahmet ve Eyüp Sultan camileri ile Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'yı gezecek.

Kaynak: AA