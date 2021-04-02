Bosnalı heyetten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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Bosnalı heyetten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

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Bosnalı heyetten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna Hersek'in Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç'i ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna Hersek'in Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç'i ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının bu tür ziyaretler ve yapılan projeler ile daha fazla pekişeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı, Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç, Olovo Müftüsü Esad Pepiç ve Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven de hazır bulundu. Bosna Hersek'ten gelen misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının çok önemli olduğunu ve yapılan görüşmeleri çok önemsediklerini dile getirdi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te gönül köprülerini güçlendirmek adına faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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