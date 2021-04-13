Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Bosna halkını savunan General Jovan Divjak geçtiğimiz Perşembe günü 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Bosna halkını savunan General Jovan Divjak geçtiğimiz Perşembe günü 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosna halkını savunan General Jovan Divjak geçtiğimiz Perşembe günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Bosna halkının kalbinde özel yeri olan General Divjak, resmi anma töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Sarayevo'daki şehir tiyatrosunda yapılan resmi törenin ardından General Divjak, Bara'da bulunan mezarlığa defnedildi.

Resmi anma törenine Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç, Bosna Hersek Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Pociç ile birçok tanınmış isim katıldı. Divjakin torunu olan Gregor için veda mektubu okurken, Divjak son yolculuğuna "Bella Cao! "şarkısıyla uğurlandı.

Mehmed Agiç ise yaptığı konuşmada, "Divjak bizim için insanın en güzel özelliklerini barındıran bir örnek oldu, bir asker ve insan olarak Bosna'ya olan tüm görevlerini yaptı" dedi.

Eski savaş muhabirlerinden Ariyana Saraçeviç-Hela ise, "Onun hayat sloganı eğitim, kültür, sanat, iyilik, cesaret ve toplumun gücüdür, bizim seni sevdiğimizi unutma" ifadelerini kullandı. - SARAYBOSNA

Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı
Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:05:30. #1.15#
title