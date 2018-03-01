Bosnalı Eski Askerlerden Protesto

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından ordudaki görevlerine son verilen eski askerler, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBIH) ilgili makamlarının kendilerine karşı tutumuna tepki göstermek amacıyla bazı kentlerde protestolar düzenledi.

Başkent Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla ve Zenica şehirlerinde protestolar düzenleyen yüzlerce eski asker, çok sayıda ana yolu trafiğe kapatarak kilometrelerce uzayan araç kuyruklarına neden oldu.

Öğleden sonra başlayan protestolara katılan yüzlerce eski asker, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine rağmen ateş yakıp eylemlerine devam etti.

Tuzla'da başkent Saraybosna'ya giden yolu kapatan protestocular, başkent Saraybosna yakınındaki Vogosca beldesinin girişinde de yol kapatma eylemini sürdürdü.

Eski askerler, protesto nedeniyle oluşan uzun araç kuyruklarından kendilerinin değil, iktidardaki siyasilerin sorumlu olduğunu savundu.

Ülke medyasındaki haberlere göre, araç kuyruklarında binlerce insan mahsur kaldı. Protestolara henüz müdahale etmeyen emniyet güçleri ise araç kuyruklarında mahsur kalan yaşlı, hasta ve çocukları tahliye etmeye başladı.

Boşnak ve Hırvat eski askerlerden oluşan protestocular, entitenin ilgili makamlarından eski askerlerin kayıt altına alınmasını, gazi derneklerinin finanse edilmesinin sonlandırılmasını ve savaş gazilerine devlet desteği verilmesini talep ediyor.

Eski askerler, söz konusu taleplerinin yeni olmadığını ancak içinde bulundukları zor koşullara dikkati çekmek için protestoya başvurduklarını ifade ediyor.

Protestocular, bugün de havalimanlarını bloke edeceklerini açıkladı.