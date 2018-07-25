Bosnalı Arslan Bebek, Hayatını Kaybetti

Beynindeki tümörün tedavisi için yaklaşık 7 ay önce Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen Arslan bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, beynindeki tümörün tedavisi için yaklaşık 7 ay önce ambulans helikopterle Türkiye'ye getirilen ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 1 yaşındaki Arslan Kulacic, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Arslan Kulacic'in cenazesi, defnedilmek üzere ülkesine gönderilecek.

Beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için ülkesi Bosna Hersek'te yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic, yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye getirilmişti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arslan bebeğin ilk doğum günü de 5 Temmuz'da hastane odasında kutlanmıştı.