Boşnaklardan Tunç Soyer'e ziyaret
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Boşnaklardan Tunç Soyer'e ziyaret

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır'la beraber, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

Boşnaklardan Tunç Soyer'e ziyaret
23.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:34

İzmir Bosna Sancak Derneğinden Başkan Tunç Soyer'e ziyaret

Ziyarete Bosna Hersek ve Sancak Bölgesi ile yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORSUNUZ

Ziyaretinizden çok memnun oldum diye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle devam etti; 'Derneğinizi biliyor ve takip ediyorum. Sizlerle daha önce görüşmek istiyorduk ancak COVİD-19 nedeniyle geçikti ve görüşmemiz bu güne kısmet oldu. Dernek olarak güzel işlere imza atıyorsunuz. Boşnak böreğinizi biliyorum. Boşnakların yoğun yaşadığı Sancak Bölgesine covid-19 nedeniyle yapacağınız yardımlara İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde destek vermeye hazırız..' Dedi.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK BOŞNAK DERNEKLERİNDEN BİRİ

CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Kamil Okyay sındır ziyarette şunları söyledi;'İzmir Bosna Sancak Derneği Türkiye'deki Boşnak Dernekleri arasında en büyüklerinden biri. Yanlız burada yaşayan Boşnaklara değil, Bosna Hersek ve Sancak ta yaşayan Boşnaklarda el uzatıyor, yardım götürüyor. Turkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonunu ilk üyesi ve Federasyonun kurulmasında çatı görevi üstlendi. Şimdi Sancak Bölgesinde yaşanan COVİD-19 için yardım kampanyası başlattı. Abdullah Gül Başkanım çalışkan bir dernek başkanı. Zaman zaman Büyükşehir Belediyemizin desteklerine ihtiyaç duyabilirler. Belediye olarak sizlerinde destek olacağınızı biliyorum.' Dedi

SİZLERİN DESTEĞİ İLE BİRLİKTE GÜZEL PROJELER ÜRETECEĞİZ

İzmir Bosna Sanca Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı şunları söyledi;

Evet ziyaretinize daha önce gelmek istiyorduk ancak sizlerinde ifade ettiği gibi COVİD-19 yüzünden ziyaretimiz bu güne kaldı. Sayın vekilimiz Kamil Okyay Sındır bizim için çok önemli Bornova Belediye Başkanlığı döneminde ve sonrasında bizleri bu gün olduğu gibi hiç yalnız bırakmadı desteklerini sürekli gördük. Dernek olarak bizler elimizden geldiği kadar Boşnak hemşerilerimize ve geldiğimiz topraklarda kalan akrabalarımıza komşularımıza kısacası Boşnak toplumuna destek vermek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu gün de Ülkemizde ve Dünyada sağlık konusunda hayati tehlike arz eden COVİD-19 ülkemizde şükürler olsun düşüşe geçti. Ancak Sırbistan'ın Sancak bölgesinde gerçek anlamda tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladığı haberleri her gün geliyor. Bizlerden yardım talepleri var. Bu taleplere sizlerden destek istiyoruz. Sizlerin destekleri ile birlikte çok güzel projeler üreteceğiz. Sizlere ve Kamil Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.' Dedi

Görüşmenin ardından Dernek Başkanı Gül İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Boşnak böreği ve kök boyadan yapılmış Boşnak motifleri ile işlenmiş bir kilim hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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