Boşnak yetkililerden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Dzaferovic, Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet görüntülerini derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, "Camiye, ibadet eden Müslümanlara bu mübarek ramazan ayında yapılan saygısızlık her şekilde tepkiyi hak ediyor." dedi.

Boşnak lider Dzaferovic, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğini (AB) sivillere yönelik bu şiddeti durdurmaya davet etti.

Kavazovic de ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Filistin halkı tüm dünyadan vatanlarında onlara karşı yapılan haksızlığa tepki göstermesini bekliyor. Bu, apartheid siyasete karşı duran ve Filistin halkının haklarını savunan herkesin görevidir." diye konuştu.

Yaşananların sadece Filistinlilerin mücadelesi değil insanlığın mücadelesi olması gerektiğine işaret eden Kavazovic, "Tüm dünya tepki göstermeli ve bu adaletsizliğe son verilmeli. Biz Boşnaklar olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija