Boşnak liderlerden Azerbaycan'a destek
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Boşnak liderlerden Azerbaycan'a destek

28.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:01
Boşnak liderlerden Azerbaycan'a destek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.

Dzaferovic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mesajda, Bosna Hersek'in Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, çatışmaları sonlandırılması ve barışçıl bir çözüme ulaşılması temennisinde bulundu.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırılarını kınadığını kaydeden Dzaferovic, Bosna Hersek ile Azerbaycan'ın son derece iyi, dostane ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirtti.

Bakir İzetbegovic de Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Uluslararası hukuka göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a aittir. Ermenistan'ın sivilleri de hedef alan saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın bugün yaşadıklarıyla Bosna Hersek'in 1990'lı yıllarda karşı karşıya kaldığını aktaran İzetbegovic, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumaya hakkı vardır. Uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın yaptıklarına son vermekle yükümlüdür." dedi.

Ermenistan'ın yasa dışı eylemlerine ilişkin uluslararası toplumun her türlü kararsız ve tarafsız yaklaşımının çatışmaların sürmesini destekleyeceğini kaydeden İzetbegovic, bu nedenle Azerbaycan yönetimine kararlı bir destek verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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