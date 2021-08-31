Boşnak lider Dzaferovic, Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Dodik'in görevden alınması çağrısında bulundu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, konseyin çalışmalarına engel olan Sırp üye Milorad Dodik'in görevden alınmasını talep etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, konseyin çalışmalarına engel olan Sırp üye Milorad Dodik'in görevden alınmasını talep etti.

Dzaferovic, başkent Saraybosna'da Bosnalı Sırp lider Dodik'in de katılımıyla düzenlenen konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplum ve "Bonn Yetkilerine" sahip Yüksek Temsilci'ye, tüm kararları boykot ederek konseyin işleyişine zarar veren Dodik'i görevden alması çağrısında bulundu.

Dodik'in, Devlet Başkanlığı Konseyi toplantısında çoğu dış politika ile ilgili olan gündem maddeleri için karşı oy kullandığını aktaran Dzaferovic, toplantıda hiçbir kararın alınamadığını ifade etti.

Toplantıda ancak uzlaşmaya gerek duyulmayan iki maddenin kabul edildiğini belirten Dzaferovic, kurumun bu şekilde işleyemeyeceğini ve söz konusu boykotun yol açacağı zararın çok büyük olduğunu vurguladı.

Dodik'in kendi görevlerini de yerine getirmediğine işaret eden Dzaferovic, uluslararası toplum ve Yüksek Temsilcilik Ofisi'nden bu konuda tepki göstermesini istedi.

Bosna'daki savaşı (1992-1995) sonlandıran Dayton Anlaşması'nın sağladığı dengeye dikkat edilmesi gerektiğini savunan Dzaferovic, "Dodik ya politikasını değiştirip yapıcı adımlar atacak ya da politika sahnesinden çekilmek zorunda kalacak. Kendisi ülkeyi tehlike altına sokarak Dayton Anlaşması'nı da tehlikeye soktuğunu bilmeli. Kendisi aynı zamanda Dayton ile teşkil edilen unsurları, yani entiteleri de tehlike altına sokuyor." dedi.

Bosnalı Sırp siyasetçiler, eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun, "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" çıkartmasının ardından devlet kurumlarının işleyişini durdurma ve boykot kararı almıştı.

Inzko'nun 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkarttığı yasa, ülkenin resmi gazetesinde yayımlanarak 28 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin