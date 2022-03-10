Boşnak lider Bakir İzetbegoviç: "FETÖ tehlikeli bir terör örgütü"

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç, FETÖ'nün şeffaf olmadığını, kötü niyetli ve tehlikeli bir terör örgütü olduğunu söyledi.

İzetbegoviç, FETÖ hakkındaki uyarılarını AA muhabirine anlattı.

"FETÖ'nün 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı şeyler tüm ülkeler için uyarı niteliğinde olmalıdır." diyen İzetbegoviç, FETÖ'yü "tehlikeli, şeffaf olmayan ve kötü niyetli bir örgüt" olarak nitelendirdi.

İzetbegoviç, "FETÖ, Bosna Hersek'teki aktiviteleriyle tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, insani yardım çalışmaları, öğrencilere yardım gibi konuları kullanarak bazı insanları (kendi safına) çekmeyi başardı." dedi.

Bosnalıların FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğünü ifade eden İzetbegoviç, "Ülkemizdeki etkilerinin azaldığını düşünüyorum. Türkiye'de yaşananları göz önüne alan Bosnalıların, FETÖ'nün Bosna'da sahip olduğu okullarına ilgisi azaldı. Okullar mali sorunlar içerisinde. Devlete borçları var." diye konuştu.

Bosna Hersek, FETÖ'yü ülkede istemiyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, FETÖ'nün Bosna Hersek dahil hiçbir ülkede var olmasını istemediklerini söylemişti.

FETÖ hususundaki görüşlerinin ilk günden beri sabit olduğunu ifade eden Dzaferovic, "FETÖ, demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanını ve meclisi hedefleyen saldırılara teşebbüs eden bir terör örgütüdür." diye konuşmuştu.

Dzaferovic, "Bu tür saldırıların içerisine giren bir örgütü başka nasıl adlandırabiliriz? Bu yapı tamamen terör örgütüdür ve örgüte bağlı olanlar da teröristtir." demişti.

Türkiye'nin FETÖ'yle mücadeledeki eylemlerini desteklediğini belirten Dzaferovic, "Bosna Hersek de dahil olmak üzere hiçbir ülkede var olmalarını istemiyorum. Bu örgütün üyelerinin bazılarının Bosna Hersek'te de olduğunu biliyoruz. Dost ülke Türkiye ile ilişkiler dahilinde bu terör örgütü ile mücadele edilmeli. Bu mücadelede Bosna Hersek kanunları, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası sözleşmelere saygı duymak gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi tarafından 2021 sonunda yayımlanan vergi, katkı, harç ve diğer harçlara dayalı borcu bulunanlar listesinde, FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının yüklü borçları dikkati çekmişti.

Saraybosna'da faaliyet gösteren Richmond Park İlkokulunun borcu 158 bin avroyu aşarken yine bu kentte bulunan International High School'un borcunun da 128 bin avronun üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Zenica'da faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ'ye bağlı Richmond Park İlkokulunun 31 Aralık itibarıyla vergi, katkı, harç ve diğer ücretler olmak üzere devlete olan toplam borcunun 103 bin avro olduğu belirtilirken yine aynı örgütle bağlantılı Saraybosna Türk Boşnak Kolejinin de yaklaşık 55 bin avro borçlu olduğu ifade edilmişti.

Zenica'da faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Richmond Park Ortaokulunun borcunun da 53 bin avroyu aştığı kaydedilmişti.

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesinin yaptığı açıklamaya göre, FETÖ ile bağlantılı kurumların toplam borcunun 675 bin avroyu aştığı belirtilmişti.

FETÖ'nün okulları satış oyunu

FETÖ, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'teki okullarının sözde yabancı şirketlere devriyle ilgili hileli işlemlere imza atmıştı.

Terör örgütü bünyesindeki Bosna Sema okullarının FETÖ bağlantılarının gizlenmesi için İngiliz ve Amerikan şirketlerine satıldığı açıklanmıştı.

FETÖ firarisi Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek "Bosna'daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi ve buna benzer işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadelerini kullanmıştı.

Firari FETÖ'cü Aytaç'a göre, Bosna Hersek'teki okulların sözde İngiliz ve Amerikan şirketlere satışı ise sadece bir aldatmaca. Aytaç, "İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını." ifadelerine yer vermişti.