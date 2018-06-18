Boşnak Futbolcu, Dünya Kupası Maçında Milli Marşı Okumayınca Tepki Çekti

Sırbistan Milli Takımı ile Kosta Rika arasında oynanan Dünya Kupası maçında ulusal marşların okunduğu sırada Sırp taraftarların tepkisini çeken bir olay yaşandı.

BOŞNAK FUTBOLCU, SIRP MARŞINI OKUMAYI REDDETTİ

Boşnak nüfusunun yoğun olduğu Novi Pazar'da doğan Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti etmesine ancak bu kararından sonra Sırbistan formasıyla çıktığı maçlar öncesinde ulusal marşı okumadı.

ESKİ HOCASIYLA KAPIŞMIŞTI

Bu yüzden eski hocası Siniša Mihajlović ile de tartışan ve milli takımdan belli bir süre uzak kalan Ljajic, Rusya'daki Dünya Kupası'nda kadroda kendine yer bulurken tavrından ödün vermedi.