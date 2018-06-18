Boşnak Futbolcu, Dünya Kupası Maçında Milli Marşı Okumayınca Tepki Çekti
Sırbistan Milli Takımında forma giyen Boşnak futbolcu Adem Ljajic, Kosta Rika ile oynanan maçta milli marşı okumayınca tepkilerin odağında yer aldı.
Sırbistan Milli Takımı ile Kosta Rika arasında oynanan Dünya Kupası maçında ulusal marşların okunduğu sırada Sırp taraftarların tepkisini çeken bir olay yaşandı.
BOŞNAK FUTBOLCU, SIRP MARŞINI OKUMAYI REDDETTİ
Boşnak nüfusunun yoğun olduğu Novi Pazar'da doğan Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti etmesine ancak bu kararından sonra Sırbistan formasıyla çıktığı maçlar öncesinde ulusal marşı okumadı.
ESKİ HOCASIYLA KAPIŞMIŞTI
Bu yüzden eski hocası Siniša Mihajlović ile de tartışan ve milli takımdan belli bir süre uzak kalan Ljajic, Rusya'daki Dünya Kupası'nda kadroda kendine yer bulurken tavrından ödün vermedi.
YORUMLAR (5)
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arkadaşlar siz karışmayın milli mesele bu. Herkezin hayatına kimse karışamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ulkede Suriyelileri istemiyoruz. Kendi vatanimizda biz multeci gibi onlar huzur icinde yasiyorlar. Yeter ya. Parklarda heryerde gule oynaya geziyorlar ben vergi veriyorum. Ulkesi icin savasmamis kacmis insanlara biz niye sahip cikalim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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zorlamı aldılar bu arkadası mıllı takımaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Sirup degilki okusun. Ozaman almayacaksin kendi Neslinden degilse Muhtac kalsin sizsiniz Onlara onlar Sizlere degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Niye tepki alıyo anlamadım. Adamın aslını neslini bilerek kadro ya aldınız .Daha ne baskı yapıyosunuz.Ljaiç gibi o kalitede inter de top oynamış bi iki oyuncunuz var .Neymiş marş okumamış. Gecin bu işleriCevap Yaz 4 Yayından Kaldır