Bosna savaşının 18 isimsiz kurbanı Brçko'da toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşta hayatını kaybeden 18 Boşnak sivil, 29 yıl sonra defnedildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşta hayatını kaybeden 18 Boşnak sivil, 29 yıl sonra defnedildi.

Savaşta yaşamını yitiren ve kimliği henüz tespit edilemeyen 18 kurban için ülkenin Brçko Özerk Bölgesi'nde toplu cenaze töreni düzenlendi.

İsimsiz kurbanların tabutları, Ivici Camisi Kompleksi'nde bulunan Anıt Merkezi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, burada yaptığı açıklamada, Brçko'da savaş kurbanları için altıncı kez toplu cenaze töreni düzenlendiğini anımsatarak, bu yılki törenin diğerlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Fazlovic, "Bu yıl, aileleri cenaze törenine katılamayan, isimsiz, soy isimsiz 18 şehidimiz var. Biz onlara sahip çıkarak onlar için bir toplu cenaze töreni düzenledik, bu sayede hepimizin bir aile olduğunu kanıtladık." diye konuştu.

Brçko'da Kaybolan, Sürgün Edilen ve Öldürülen Boşnak Kurbanların Yakınları Derneği Başkanı Ramiz Ahmetovic de bu yıl defnedilen sivillerin DNA'larının tespit edildiğini ancak kimlik tespiti için ailelerinden kan örneği alınması gerektiğini belirterek, "Maalesef, aile fertleri kan örneği verme tenezzülünde bulunmamıştır." dedi.

Ahmetovic, dernek olarak kurbanların gömüldükleri toplu mezarları bulmak için büyük gayret sarf ettiklerini aktardı.

Bosna savaşı sırasında 30 Nisan 1992'de Sava Nehri üzerinde bulunan köprünün yıkıldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte Brçko'da Kaybolan, Sürgün Edilen ve Öldürülen Boşnak Kurbanların Yakınları Derneği'nin verilerine göre 57 kurbanın cesedine henüz ulaşılamadı.

Brçko'daki Anıt Merkezi Mezarlığı'na bugüne kadar 196 savaş kurbanı defnedilirken, şehrin diğer bölgeleri ve şehir dışındaki mezarlıklarda ise 111 kurban toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin