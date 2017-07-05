Bosna Savaşı Mağdurlarından Suriyeli Yetimlere Moral Desteği

İZZET MAZI - Henüz çocukken savaşın çirkin yüzüne tanık olan aralarında gazilerin de bulunduğu Bosna Hersek Hazreti Hamza İlahi Grubu üyeleri, Kilis'teki Suriyeli yetimlerin acılarını paylaştı.



Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve engelli durumuna düşmesine neden oldu. Şiddetin devam ettiği ülkede savaşın acısını ise kadın ve çocuklar çekiyor.



Savaşın yetim bıraktığı çocuklara hem annelik hem de babalık yapan kadınları, başta Türkiye olmak üzere çeşitli İslam ülkeleri "ensar-muhacir" anlayışından hareketle bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Tarihin en karanlık ve kanlı savaşlarından biri olarak nitelendirilen, yüzbinlerce insanın katledildiği Bosna Savaş'nın mağduru Bosna Hersek halkı da ülke genelinde düzenlenen çeşitli kampanyalarla savaş mağdurlarının yanında yer almaya çalışıyor.



Bu çerçevede Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Hazreti Hamza İlahi Grubu üyeleri, Kilis'te bir günlerini Suriye savaşının yetimlerine ayırdı.



Fatih Sultan Mehmet Derneğince kentte oluşturulan yetim evlerini ziyaret eden ekip üyeleri, çeşitli hediyelerle yetimleri sevindirdi ve moral verdi.



"10 yaşındayken savaşın çirkin yüzüyle tanıştım"



Bosna Savaşı'nda henüz 10 yaşındayken bir roket saldırısında yaralanarak ülkesinin "çocuk gazileri" arasına giren İrfan Gazdiç, Suriyeli yetimlerle anılarını paylaştı.



Yetimlerden dinlediği hikayeler karşısında da gözyaşlarını tutamayan Gazdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 10 yaşındayken savaşın çirkin yüzüyle tanıştığını belirtti.



Düşmanın kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeden acımasızca Müslümanları hedef aldığını anlatan Gazdiç, şöyle konuştu:



"Sokakta arkadaşlarımla beraberken Sırplar hiç düşünmeden üstümüze roket attı. Belimden yaralandım ama çok şükür durumum ağır değildi. Hala anlamış değilim, o yaştaki çocuk neden bunu hak etmişti? Neden vurmuşlardı o çocuğu? Bugün de Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz çünkü onların halini çok iyi biliyoruz ve anlıyoruz. Dualarımızda Suriye'deki tüm insanlarla beraberiz. Bu insanlara yardımcı oldukları için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için önemli bir şey çünkü biz onların halinden çok iyi anlıyoruz."



Bu tür ziyaretleri daha sık yapmak istediklerini ifade eden Gazdiç, yetim evi ziyaretinin Türkiye'de yaptıkları en anlamlı faaliyet olduğunu aktardı.



"Biz de savaşın çocuğuyuz, onların durumunu çok iyi biliyoruz"



İlahi grubunun şefi Kenan Hadzifejzovic de Türkiye'deki yetim çocukları ziyaret edebilme şansı buldukları için çok mutlu olduklarını vurguladı.



Çocukluğunun en güzel 4 yılının savaş ortamında geçtiğine işaret eden Hadzifejzovic, şunları söyledi:



"Bugün kardeşlerimizi ziyaret edebilmemiz bizi çok mutlu etti. Biz de savaşın çocuğuyuz, onların durumunu çok iyi biliyoruz. Bosna'da savaş 4 sene sürdü. Bosna Hersek neredeyse tamamen yıkılmıştı ama savaş bittikten sonra yavaş yavaş toparlandı. İnşallah Suriye'de de bir an önce savaş biter ve toparlanırlar."



Suriye'deki iç savaşta eşini kaybeden ve 7 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Vesal Ahmed de Bosnalı grubun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.