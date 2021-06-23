Bosna heyeti Fetih Müzesi'nde
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Bosna heyeti Fetih Müzesi'nde

Bosna heyeti Fetih Müzesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic ile beraberindeki heyeti, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic ile beraberindeki heyeti, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi görmeyi başardı. Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Fetih Müzesi, son olarak Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic'in yanı sıra Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Saraybosna Tarih Arşivi Müdürü Haris Zaimovic, Bosna Hersek Devlet Arşivi Müdür Yardımcısı Fuad Ohranovic ve Tarih Uzmanı Elma Dervisbegovic'e kapılarını açtı.

Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic ile beraberindeki heyet, ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu gezdi. Daha sonra panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıkan misafirler, 3 boyutlu resmi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müzenin her bölümünü büyük bir hayranlıkla inceleyen Bakan Avdic, hatıra para basma setinde Osmanlı sikkesi yapmayı ihmal etmedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret sonunda Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic'e Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye ait olan miğferin biblosunu hediye etti. Bakan Avdic ise böylesine önemli bir eseri dünyaya kazandırdığı için Başkan Dündar'ı kutladı. Samir Avdic, aynı zamanda müzenin şeref defterini de imzaladı. - BURSA

Bosna heyeti Fetih Müzesi'nde
Bosna heyeti Fetih Müzesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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