İSTANBUL-BOSNA HERSEKLİ RESSAM MERSAD BERBER'İN ESERLERİ, ÇAĞDAŞ SANAT FUARI'NDA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

? Bosna Hersekli ressam Mersad Berber'in eserleri, Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergileniyor.

? Bosna Hersekli ressam Mersad Berber'in eserleri, Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergileniyor. 2012'de vefat eden ressamın, Hırvatistan'dan gelen ailesi de fuarda sanatsever ziyaretçilere eserleri incelerken eşlik ediyor.

Bosna Hersekli ressam olan ve 2012'de hayatını kaybeden Mersad Berber'in eserleri, Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen, İstanbul Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanat severler ile buluştu. Berber'in Dubrovnik çiçekleri ve kadınları, Bosna Hersek atı ve uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olup bugün de izlerini taşıyan Bosna Hersek'i resmettiği eserleri sergileniyor. Uluslararası Sanat Danışmanı ve küratör Beste Gürsu tarafından temsil edilen Mersad Berber'in eserleri, ressamın Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen Mersad Berber Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri oğlu Ensar Berber ve eşi İra Berber fuar süresince Beste Gürsu Art Consultancy standında sergilenen eserleri izleyen ziyaretçilere incelerken eşlik ediyor.

'KARİYERİNE DUBROVNİK'İN GÜZEL KADINLARINI RESMEDEREK BAŞLAMIŞ'

Sergilenen eserler ile ilgili bilgi veren İra Berber, ' Beste Gürsu tarafından Türkiye ye getirilen, 2016 yılında Pera Müzesinde retrospektif bir sergi ile ikinci kere İstanbulda sanatseverler ile buluşan Mersad Mermer, 2021 yılında Artankara Çağdaş Sanat Fuarında dan sonra şimdide Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarında sanatseverler ile buluştu. Bu sanat fuarında sergilenen resimlerde, Dubrovnik çiçeklerini görüyoruz. Esasen onlar, giderek güzelleşen Dubrovnik kadınları. Aslında Mersad Berber, bu kariyerine Dubrovnik'teki güzel kadınları resmederek başlamış. Çiçek açan, kadınların güzelliğinin gelişimi ve değişiminden esinlenmiş. Diğer eserlerde de atları görüyoruz. Mersad Berber, çizdiği Bosna atları ile de bilinirdi. Berber, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve Bosna Hersek'te uzun yıllar süren hakimiyetinden etkilendiği eserlere de imza atmıştı. Yani bütüne baktığımızda hem Avrupai hem Osmanlı kültürünü harmanlayan bir tablo ile karşılaşıyoruz. Onun resimlerinde tüm bunları bulabilirsiniz' diye konuştu.

İra Berber, sözlerine şöyle devam etti:

'Biz burada bulunmaktan dolayı çok gururluyuz. Çünkü yeniden Mersad Berber'in eserlerini Türkiye'de sanatseverler ile buluşturma fırsatımız oldu. Eski adı Osmanlı olan ve Bosna Hersek'te hala daha izlerini gördüğümüz Türkiye, onun en sevdiği ülke.'

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN İZLERİ BASKIN

Babasının, Osmanlı dönemi Bosna'sını daha yoğun bir şekilde eserlerine yansıttığını söyleyen Ensar Berber, 'Aslında babamın eserlerine bakınca, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetindeki Bosna'yı daha yoğun ve baskın bir şekilde resmettiğini görüyoruz. Tabii ki bir sanatçı olarak kendini teknikten motife birçok alanda geliştirmiş. Ancak 60'lı yıllarda başlayan kariyerindeki başarının, 60'lı Osmanlı dönemi Bosna'sını resmetmesinin beslediğini ve bununla birlikte daha çok tanınan bir ressam olduğunu düşünüyorum' dedi.

MÜZE TÜRKİYE'DE İLK DEFA YER ALIYOR

Beste Gürsu, 'Bildiğiniz gibi ilk kez düzenlenen, Dünya Kültür başkenti İstanbul'un yeni sanat markası olacağına inandığımız ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda birkaç ilki birlikte yaşamaktan dolayı heyecanlıyız. Mersad Berber'in ve önümüzdeki süreçte kapılarını açacak müzesi, ilk defa Türkiye'de bu fuarda yer alıyor. Daha önce Art Ankara fuarında Berber, Mercan Dede ve Timur Kerim İncedayı üçlüsü ile birlikteydik. Şu anda burada da müze olarak bağımsız bir şekilde sanat severlerin beğenisine sunuluyor. Sanatın birleştirici gücü ile danışma kurulunda 27 ülkeden 44 sanat aktörünün yer aldığı, 10 ülkede temsilcliklerimizin bulunduğu Türkiye'nin ilk uluslararası sanat platformumuz altında ise 11 ülkeden 53 sanatçıyı da sanatsever ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. '

Kaynak: Demirören Haber Ajansı