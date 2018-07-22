Bosna Hersekli Öğrencilere İstanbul'da Yaz Tatili Gezisi

Bosna Hersekli bin 800 öğrenci, yaz tatili gezisi kapsamında İstanbul için yola çıktı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Öğrenci Gezisi Platformunun bu yıl 7'ncisini düzenlediği gezi kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce öğrenci başkent Saraybosna'daki Saraybosna Üniversitesinde buluştu. Öğrenciler, daha sonra kafileler halinde İstanbul'a hareket etti.

Öğrenciler, 29 Temmuz'a kadar sürecek programda, İstanbul'un tarihi ve kültürünü yansıtan mekanları ziyaret edecek. İstanbul'un kültürel miras ve doğal güzelliklerinin gençlere tanıtılacağı gezide, katılımcılara profesyonel rehberler eşlik edecek.

Gezinin organizatörü Ahmed Nurkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Saraybosna, Mostar, Banja Luka şehirleri başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinden bin 800 öğrencinin geziye katıldığını belirterek, öğrencileri taşıyan toplam 31 otobüsün İstanbul'a hareket ettiğini kaydetti.

Geziye katılan öğrencilerin yeni tecrübeler kazanıp eğlenceli anlar yaşayacağını dile getiren Nurkovic, "Başta Bosna Hersek olmak üzere kültürel ve doğa gezilerini teşvik ediyoruz. Bosna Hersek dışına yapılan etkinliklerin en popüleri ise İstanbul gezisi." diye konuştu.