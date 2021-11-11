Bosna Hersekli eğitim ve kültür bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek

İSTANBUL (AA) - Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bosna Hersekli eğitim ve kültür bakanları, bakan yardımcıları ve pedagoji kurumu başkanları, 13 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

YEE'den yapılan açıklamada, 25 kişilik heyetin, 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'u ziyaret edeceği bildirildi.

Üç gün sürecek ziyarette heyetin, ikili görüşmelerin yanı sıra tecrübe paylaşımı yapacağı ve iş birliği protokolü imzalayacağı belirtildi.

Heyetin ayrıca YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile bir araya geleceği aktarılan açıklamada, iki ülke arasında yürütülen kardeş okul projelerinin daha fazla canlandırılması için görüşmelerin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, heyetin İstanbul Üniversitesi, Maarif Vakfı, Okçular Vakfı ve Sedef Vakfı temsilcileriyle de görüşeceği belirtilirken, Bosna Hersekli grubun İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

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