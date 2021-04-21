Bosna Hersek, Yemen'de 2 binden fazla ramazan paketi dağıtacak
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Bosna Hersek, Yemen'de 2 binden fazla ramazan paketi dağıtacak

Bosna Hersek, Yemen'de 2 binden fazla ramazan paketi dağıtacak
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pomozi.ba" insani yardım kuruluşu, Yemen'deki mülteci kamplarında kalan kadın, hamile, çocuk ve engellilere 2 binden fazla ramazan paketi dağıtacağını açıkladı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pomozi.ba" insani yardım kuruluşu, Yemen'deki mülteci kamplarında kalan kadın, hamile, çocuk ve engellilere 2 binden fazla ramazan paketi dağıtacağını açıkladı.

Pomozi.ba'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 80 tondan fazla gıda temini sağlanmasının planlandığı ifade edilerek, "Yemen'de devam eden açlık krizini anlatmak çok zor. İnsanlar açlıktan ölüyor." ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın Yemen'deki iki yardım kuruluşuyla iş birliği içerisinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, Yemen'de her 10 dakikada bir açlık veya ilaç eksikliği yüzünden bir çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de 2015'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle nüfusun yüzde 66'sının yardıma muhtaç olduğu belirtilerek, 130 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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