Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk Kovid-19 vakaları
Haberler » Güncel » Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk Kovid-19 vakaları - Haber

Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk Kovid-19 vakaları

Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

05.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:00
Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk Kovid-19 vakaları

Bosna Hersek ve 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19'a rastlandığını bildirdi.

Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler