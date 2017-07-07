Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan Ortak Oturum

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic önderliğindeki iki hükümet ortak oturum düzenledi.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan ortak oturumda, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, bölgesel iş birliği, ekonomi, çevre, enerji, tarım, turizm, ulaşım ve iletişimin yanı sıra güvenlik ve savunma konuları ele alındı.



Eğitime vurgu yapılan oturumda, bilim, kültür, spor, sağlık, sosyal güvenlik ve istihdam konularının da görüşüldüğü belirtildi.



Birçok alanda iş birliği protokolünün imzalandığı oturumun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



"En büyük hedefimiz AB üyelik sürecini hızlandırmak" diyen Zvizdic, oturumda 50'den fazla gündem maddesini değerlendirdiklerini, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.



Zvizdic, Bosna Hersek ve Hırvatistan arasında geçmişten gelen konuların da ele alındığını vurgulayarak, "Birçok güzel sonuca vardık." ifadesini kullandı.



Bosna Hersek'in asla başka ülkelerin içişlerine karışmadığını dile getiren Zvizdic, terörle mücadele konusuna da değindiklerini bildirdi.



Zvizdic, "Terör, kimsenin güvende olmadığı küresel bir sorun. Benim şahsi düşüncem, herkesin kendi ülkesiyle ilgilenmesi gerektiği yönünde. Terörle mücadele konusuna büyük önem veriyoruz. İstihbarat teşkilatımızın verilerine göre, son aylarda başka ülkelerin cephelerine katılan vatandaşımız yok." diye konuştu.



Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de ikili ilişkiler konusunda Hırvatistan nezdinde en önemli ülkenin Bosna Hersek olduğunu belirterek, "Ortak tarihle birbirine bağlı milletlerimizin, geleceği de AB perspektifiyle birbirine bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Hırvatistan'ın, Bosna Hersek'e AB yolunda gereken desteği vereceğini aktaran Plenkovic, NATO Üyelik Eylem Planı (MAP) sürecinin başlatılması için gerekli şartların oluşturulması konusunda da destek sağlayacaklarını ifade etti.