Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun

Bosna Hersek ve Belçika'da yaşayan Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun
24.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:30

Bosna Hersek ve Belçika'da yaşayan Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi Müezzini Vehbija Secerovic, Bosna Hersek'ten İstanbul'a gidecek turistlerin mutlaka Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini iletti.

Cuma namazı çıkışı açıklamada bulunan İbrahim Sabaredzovic ise Ayasofya'nın gerçek kimliğine geri döndüğünü belirterek, "Gerisi teferruattır. Ayasofya-i Kebir Camii, bugünden itibaren kıyamet gününe kadar Allah'a ibadet için kapılarını açık tutacak." dedi.

Caminin mutlaka gidip görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Sabaredzovic, namaz vakitleri dışında da caminin ziyarete açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dzevad Musakadic de Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin kararı desteklediğini ifade ederken, Ersin Sabaredzovic de Ayasofya-i Kebir Camii'nin dünyanın en güzel camilerinden biri olduğunu söyledi.

"Biz Müslümanlar için harika bir şey"

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika İslam ve Kültür Merkezinde bulunan camide kılınan cuma namazı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Süleyman Murtaza, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının İslam alemi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Gün boyunca televizyonda İstanbul'dan yapılan yayını izlediğini belirten Murtaza, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın orada namaz kıldığını gördüm. Ben de canlı yayında izledim. Çok görkemliydi. Ayasofya'nın daha önce kilise olduğunu biliyorum. Bu biz Müslümanlar için harika bir şey. Diğer liderler Erdoğan'ı örnek almalı. Allah onun yardımcısı olsun." dedi.

Dema Habib isimli Belçikalı Müslüman da Ayasofya'nın ibadete açılmasının Müslümanlar adına çok büyük bir gelişme olduğunu dile getirdi. Habib, "Ben camiyi görmedim ama görmeyi çok isterim." diye konuştu.

Nasır Ali ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in yeniden ibadete açılmasının ümmete hayırlı olmasını diledi. Ayasofya'da yeniden namaz kılma imkanının önemini vurgulayan Ali, bunun İslam ümmetinin hayrına bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Ekonomi
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Tuvana Türkay
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Bosna Hersek ve Belçika'daki Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun - Saraybosna
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:33:26. #1.15#
title