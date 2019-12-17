Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı

17.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:53

Bosna Hersek'te Türkiye'nin talebiyle iade edilmek üzere tutuklanan okul müdürü, hakkındaki kararın yüksek mahkeme tarafından bozulmasının ardından serbest bırakıldı.



Bihaç'taki Gülen hareketiyle bağlantılı Richmond Park Koleji Müdürü Fatih Keskin'in oturum izni Dışişleri ve Güvenlik Bakanlıkları tarafından kamu düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesi ile iptal edilmiş ve 3 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle