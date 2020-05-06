Bosna Hersek'teki Türk firması, salgın döneminde de istihdamı artırdı
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Bosna Hersek'teki Türk firması, salgın döneminde de istihdamı artırdı

Bosna Hersek'teki Türk firması, salgın döneminde de istihdamı artırdı
06.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:07

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Orasje'de 5 yıldır faaliyet gösteren "Temax BH" isimli Türk firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok insanın işsiz kaldığı bir dönemde istihdam artışına giderek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Orasje'de 5 yıldır faaliyet gösteren "Temax BH" isimli Türk firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok insanın işsiz kaldığı bir dönemde istihdam artışına giderek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Termo izolasyon imalatı ve taşımacılık yapan Temax BH, Kovid-19 salgını döneminde hem mevcut çalışanlarını korumayı hem de geliştirdiği yeni proje sayesinde istihdamını artırmayı başardı.

Temax BH Genel Müdürü İsmail Onur Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye, Belçika ve ABD'de de faaliyet gösterdiklerini aktararak, 2015 yılında Bosna Hersek'te termo izolasyon imalatı yapmaya başladıktan sonra ürün gruplarına nakliyeyi de eklediklerini söyledi.

Bugün EPR, EPS ve XPS imalatı da gerçekleştirdiklerini belirten Dişli, "Firma, Bosna Hersek'e bugüne kadar 10 milyon avronun üzerinde yatırım yaptı. Yatırım miktarından daha önemli olan bir şey var; kazançlarımızı ülke dışına taşımak yerine bu ülkede yatırıma devam ediyoruz." dedi.

Dişli, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemeye verilen isim olan XPS'in daha önce Bosna Hersek'te hiç üretilmediğini vurgulayarak, Bosna Hersek'in her köşesinde görünür bir firma olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Salgında tasarrufa gitmek yerine istihdamı artırdı

İsmail Onur Dişli, Bosna Hersek'in, hem konumu hem de çalışma gücü bakımından önemli bir yatırım noktası olduğuna işaret ederek, salgın öncesi dönemde firmanın 60 çalışanı olduğunu, krizin başlamasıyla tasarruf etmek yerine istihdamı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Sürecin bir sosyal sorumluluk projesi olmaya başladığını aktaran Dişli, "Etrafımızdaki birçok firma kapandı ve komşularımız aç kaldı. Bu, tabiri caizse sırtımıza bir görev daha yükledi. Bugüne kadar 20'nin üzerinde personel alımı yaptık." dedi.

Hedeflerinin 20 kişi daha istihdam etmek olduğunu belirten Dişli, firmanın bu süreçte sürekli olarak faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Bosna Hersek'te devletin desteklediği bir endüstri yatırım süreci olduğunu ve bunu iyi takip etmek gerektiğini vurgulayan Dişli, Türk yatırımcılara Bosna Hersek'e gelmeleri çağrısında bulunarak, "Burası size ihtiyaç duyuyor." dedi.

Dişli, Bosna Hersek'te yeni bir fabrika inşasına başlayacaklarını da bildirdi.

Bosna Hersek'teki Türk firması, salgın döneminde de istihdamı artırdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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