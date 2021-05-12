Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı
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Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı.

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kenti sakinleri tarafından asılan Filistin bayrağıyla, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstleniyor.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna'daki savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993'te yıkılmış, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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